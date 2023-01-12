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Регион
Опубликовано 12 января 2023, 18:49

FIFA огласила шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока мира по итогам 2022 года

FIFA включила Месси и Мбаппе в претенденты на звание лучшего игрока по итогам 2022 года

ФИФА огласила шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока мира по итогам 2022 года. Всего соискателей изначально было 14, сообщается на сайте организации.

В список, в частности, попали форвард «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Аргентины Лионель Месси, его одноклубник и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, лидер атак «Ливерпуля» и звезда сборной Египта Мохаммед Салах. Также за звание лучшего футболиста 2022 года поборются хорват Лука Модрич и француз Карим Бензема (оба из «Реала»), бразилец Неймар (ПСЖ), поляк Роберт Левандовски («Барселона»), норвежец Эрлинг Холанд ( "Манчестер Сити"). Добавим, что голосование на сайте ФИФА будет длиться до 3 февраля.

Бензема повторил рекорд Месси по голам в Суперкубке Испании
Бензема повторил рекорд Месси по голам в Суперкубке Испании

Ранее Лайф сообщал, что Месси в пятый раз стал лучшим плеймейкером года. Аргентинец побил рекорд экс-полузащитника испанской сборной Хави, который получал этот титул четыре раза.

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Сайт FIFA

Наталья Демьянова
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