Делом о найденных у Байдена секретных документах займётся спецпрокурор

По делу о ненадлежащем хранении секретных документов Джо Байденом назначен спецпрокурор. Им стал Роберт Хёр. Об этом журналистам сообщил министр юстиции США Меррик Гарланд.

"Документ уполномочивает его расследовать, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с этим делом", — отметил Гарланд.

Он уточнил, что Минюст не будет постоянно контролировать работу спецпрокурора. Хёр будет действовать независимо, однако обязан соблюдать правила, процедуры и принципы министерства.