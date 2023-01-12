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12 января, 19:12

Делом о найденных у Байдена секретных документах займётся спецпрокурор

Минюст США назначил спецпрокурора по делу о найденных у Байдена секретных документах

По делу о ненадлежащем хранении секретных документов Джо Байденом назначен спецпрокурор. Им стал Роберт Хёр. Об этом журналистам сообщил министр юстиции США Меррик Гарланд.

"Документ уполномочивает его расследовать, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с этим делом", — отметил Гарланд.

Он уточнил, что Минюст не будет постоянно контролировать работу спецпрокурора. Хёр будет действовать независимо, однако обязан соблюдать правила, процедуры и принципы министерства.

В Конгрессе США призвали расследовать инциденты с секретными документами у Байдена

В Конгрессе США призвали расследовать инциденты с секретными документами у Байдена

Как рассказывал Лайф, десять секретных документов времён вице-президентства Джо Байдена нашли в аналитическом центре Вашингтона личные поверенные главы Белого дома. О чём эти документы, не раскрывается. Сам Байден удивился находке. Затем помощники Байдена нашли как минимум ещё одну партию документов, связанных с нынешним главой Белого дома.

Обложка ©

Flickr / The White House

Наталья Исакова

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