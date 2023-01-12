Делом о найденных у Байдена секретных документах займётся спецпрокурор
Минюст США назначил спецпрокурора по делу о найденных у Байдена секретных документах
По делу о ненадлежащем хранении секретных документов Джо Байденом назначен спецпрокурор. Им стал Роберт Хёр. Об этом журналистам сообщил министр юстиции США Меррик Гарланд.
"Документ уполномочивает его расследовать, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с этим делом", — отметил Гарланд.
Он уточнил, что Минюст не будет постоянно контролировать работу спецпрокурора. Хёр будет действовать независимо, однако обязан соблюдать правила, процедуры и принципы министерства.
Как рассказывал Лайф, десять секретных документов времён вице-президентства Джо Байдена нашли в аналитическом центре Вашингтона личные поверенные главы Белого дома. О чём эти документы, не раскрывается. Сам Байден удивился находке. Затем помощники Байдена нашли как минимум ещё одну партию документов, связанных с нынешним главой Белого дома.
Flickr / The White House