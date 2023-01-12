"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 января, 17:47

В Конгрессе США призвали расследовать инциденты с секретными документами у Байдена

Конгресс США должен расследовать инциденты с секретными документами у американского президента Джо Байдена. Об этом заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

"Я думаю, что Конгресс должен расследовать это", — заявил он журналистам.

По словам Маккарти, будучи вице-президентом, Байден хранил секретные документы "в открытом доступе". Он подчеркнул, что конституция должна в равной степени применяться ко всем, и обвинил нынешнюю администрацию в двойных стандартах, напомнив о рейдах в имении экс-президента Дональда Трампа.

"Клоунское шоу": Американцы обвинили пресс-секретаря Байдена во лжи из-за секретных документов

"Клоунское шоу": Американцы обвинили пресс-секретаря Байдена во лжи из-за секретных документов

Напомним, помощники президента США Джо Байдена нашли как минимум ещё одну партию документов, связанных с главой Белого дома. Сам президент признался, что хранил бумаги с грифами секретности в личной библиотеке. Кроме того, юристы американского лидера нашли несколько подобных документов в гараже его частного дома в городе Уилмингтон.

Обложка ©

Shutterstock / mark reinstein

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров