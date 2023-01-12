В Конгрессе США призвали расследовать инциденты с секретными документами у Байдена
Конгресс США должен расследовать инциденты с секретными документами у американского президента Джо Байдена. Об этом заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.
"Я думаю, что Конгресс должен расследовать это", — заявил он журналистам.
По словам Маккарти, будучи вице-президентом, Байден хранил секретные документы "в открытом доступе". Он подчеркнул, что конституция должна в равной степени применяться ко всем, и обвинил нынешнюю администрацию в двойных стандартах, напомнив о рейдах в имении экс-президента Дональда Трампа.
Напомним, помощники президента США Джо Байдена нашли как минимум ещё одну партию документов, связанных с главой Белого дома. Сам президент признался, что хранил бумаги с грифами секретности в личной библиотеке. Кроме того, юристы американского лидера нашли несколько подобных документов в гараже его частного дома в городе Уилмингтон.
Новости
На Украине иностранцам разрешили служить в Нацгвардии, в том числе в "Азове"
сегодня в 17:26
Платье императрицы и ярко-розовый купальник: Россиянка Линникова затмила участниц на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"
сегодня в 17:15
Эксперт — о "мирном саммите": Очередная дипломатическая болтовня, не связанная с событиями
сегодня в 17:13
Shutterstock / mark reinstein