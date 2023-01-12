В Конгрессе США призвали расследовать инциденты с секретными документами у Байдена

Конгресс США должен расследовать инциденты с секретными документами у американского президента Джо Байдена. Об этом заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

"Я думаю, что Конгресс должен расследовать это", — заявил он журналистам.

По словам Маккарти, будучи вице-президентом, Байден хранил секретные документы "в открытом доступе". Он подчеркнул, что конституция должна в равной степени применяться ко всем, и обвинил нынешнюю администрацию в двойных стандартах, напомнив о рейдах в имении экс-президента Дональда Трампа.