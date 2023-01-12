На Украине иностранцам разрешили служить в Нацгвардии, в том числе в "Азове"
Депутаты Рады легализовали службу иностранцев как в ВСУ, так и в Нацгвардии
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон, разрешающий иностранцам служить в подразделениях Нацгвардии, включая батальон "Азов"*. Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко. Он пояснил, что ранее был принят ряд документов, которые позволяли иностранцам служить только в ВСУ, но не в Нацгвардии, теперь же это исправлено.
"Теперь это исправлено. <...> Законопроект касается, в частности, полка "Азов", — написал Гончаренко в телеграм-канале.
По его словам, за принятие соответствующего закона проголосовал 321 депутат.
А ранее "Ведьмак" из "Азова" рассказал, как расстреливал мирных граждан в Мариуполе. Причём после этого тела убитых минировались. Предполагалось, что при их обнаружении подорвутся российские военные.
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