На Украине иностранцам разрешили служить в Нацгвардии, в том числе в "Азове"

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон, разрешающий иностранцам служить в подразделениях Нацгвардии, включая батальон "Азов"*. Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко. Он пояснил, что ранее был принят ряд документов, которые позволяли иностранцам служить только в ВСУ, но не в Нацгвардии, теперь же это исправлено.

"Теперь это исправлено. <...> Законопроект касается, в частности, полка "Азов", — написал Гончаренко в телеграм-канале.

По его словам, за принятие соответствующего закона проголосовал 321 депутат.

А ранее "Ведьмак" из "Азова" рассказал, как расстреливал мирных граждан в Мариуполе. Причём после этого тела убитых минировались. Предполагалось, что при их обнаружении подорвутся российские военные.