Беременная, дебошир и сломанный туалет: ЧП на рейсе "Аэрофлота" хватило бы на фильм
Самолёт "Аэрофлота" экстренно сел в Самарканде из-за драки и беременной пассажирки
Boeing 777-300 "Аэрофлота", летевший из Бангкока в Москву, приземлился в Самарканде из-за драки, после которой стало плохо беременной пассажирке. Однако и это ещё не все ЧП рейса.
По данным источника Лайфа, с самого начала борт прилетел в Бангкок с двухчасовой задержкой из-за неисправности туалетов, но их починили и вылетели в Москву. Затем в полёте в салоне вспыхнула драка — один из пассажиров решил выяснить отношения с экипажем. Из-за потасовки стало плохо беременной женщине. Тогда пилот принял решение сесть в Узбекистане. Пока медики забирали будущую маму, искали её багаж, пришла новая беда: окончательно сломались туалеты.
Обстановка на борту самолёта "Аэрофлота", который экстренно сел в Самарканде из-за родов пассажирки. Фото © LIFE
Обстановка на борту самолёта "Аэрофлота", который экстренно сел в Самарканде из-за родов пассажирки. Фото © LIFE
Теперь пассажиры злополучного рейса ждут новый самолёт, который "Аэрофлот" отправил в Самарканд. Отметим, что многие путешественники летели в летней одежде, а погода за бортом сейчас вполне себе зимняя: около -15 градусов. В распоряжении Лайфа оказалось видео того, как туристы ищут в сумках тёплые вещи, а затем выходят на мороз, где их ждёт автобус. Дебошир, из-за которого начались злоключения рейса, был задержан.
Обстановка на борту самолёта "Аэрофлота", который экстренно сел в Самарканде из-за родов пассажирки. Видео © LIFE
А 9 января неприятный инцидент произошёл с самолётом Azur Air. Борт, направлявшийся из Москвы в индийский штат Гоа, совершил экстренную посадку в другом штате из-за сообщений о мине на борту. К счастью, сообщения оказались ложными, после тщательных обысков бомба найдена не была. Всего на борту самолёта находилось 236 человек, среди которых был актёр и телеведущий Оскар Кучера. В итоге пассажиры добрались до Гоа только на следующий день.
LIFE