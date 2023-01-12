Байден подтвердил, что хранил секретные документы в личной библиотеке

В личной библиотеке президента США Джо Байдена хранились секретные документы времён его вице-президентства в администрации Барака Обамы. Эти материалы у американского лидера обнаружили его личные юристы во время проверки.

"Они нашли небольшое количество документов с грифами секретности в кладовых помещениях в шкафах для бумаг в моём доме в моей личной библиотеке", — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос.

Спецсоветник Белого дома Ричард Саубер также сообщил, что юристы президента США нашли несколько подобных документов в гараже его частного дома в городе Уилмингтон. Министерство юстиции начало проверку. Президент заверил, что позже он подробнее выскажется на эту тему. Также он пообещал, что будет сотрудничать с министерством.