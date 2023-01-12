"Передадим долги нашим детям и внукам": Сын Трампа вновь обвинил власти США в чрезмерной помощи Киеву
Трамп-младший упрекнул власти США в готовности погрязнуть в долгах из-за помощи Киеву
Сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший продолжает критиковать поддержку Украины со стороны Вашингтона. На этот раз он обвинил Белый дом в готовности помогать Киеву в ущерб благополучию простых американцев.
"У нас есть возможность предоставить Украине 130 миллиардов долларов, набрав долгов, которые мы не можем себе позволить, и передать их нашим детям и внукам. При этом мы даже не способны обеспечить работу системы воздушного транспорта у себя дома", — написал Трамп-младший в "Твиттере".
К слову, накануне, 11 января, стало известно, что масштабный сбой парализовал работу пилотов в США. Как сообщали американские СМИ, число отложенных рейсов в Штатах превысило 1,2 тысячи, полностью было отменено 108 рейсов. Причина неполадок пока не уточняется, однако в Белом доме заявили, что сейчас нет свидетельств того, что сбой в системе оповещения пилотов являлся кибератакой.
Getty Images / Bill Clark / CQ-Roll Call