"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 января, 16:34

"Передадим долги нашим детям и внукам": Сын Трампа вновь обвинил власти США в чрезмерной помощи Киеву

Трамп-младший упрекнул власти США в готовности погрязнуть в долгах из-за помощи Киеву

Сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший продолжает критиковать поддержку Украины со стороны Вашингтона. На этот раз он обвинил Белый дом в готовности помогать Киеву в ущерб благополучию простых американцев.

"У нас есть возможность предоставить Украине 130 миллиардов долларов, набрав долгов, которые мы не можем себе позволить, и передать их нашим детям и внукам. При этом мы даже не способны обеспечить работу системы воздушного транспорта у себя дома", — написал Трамп-младший в "Твиттере".

Белый дом не стал уточнять, отправят ли США танки Украине по примеру союзников

Белый дом не стал уточнять, отправят ли США танки Украине по примеру союзников

К слову, накануне, 11 января, стало известно, что масштабный сбой парализовал работу пилотов в США. Как сообщали американские СМИ, число отложенных рейсов в Штатах превысило 1,2 тысячи, полностью было отменено 108 рейсов. Причина неполадок пока не уточняется, однако в Белом доме заявили, что сейчас нет свидетельств того, что сбой в системе оповещения пилотов являлся кибератакой.

Обложка ©

Getty Images / Bill Clark / CQ-Roll Call

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров