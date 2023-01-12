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12 января, 16:23

В России освободили задержанного в 2022 году ветерана ВМС США Дадли

В РФ освободили гражданина США 35-летнего Тэйлора Дадли, который был задержан в 2022 году при пересечении российско-польской границы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя семьи американца. Также информацию РИА "Новости" подтвердил посредник по обмену заключёнными экс-губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон.

"Ветеран ВМС США Тэйлор Дадли освобождён из России сегодня, 12 января 2023 года, на российско-польском пограничном переходе Багратионовск – Безледы и сейчас сопровождаем командой Richardson Center на пути домой вместе со своей матерью Шелли", говорится в его ответе.

Российские пограничники задержали Дадли в апреле 2022 года после того, как тот с "неясными целями" проник в Калининградскую область РФ из Польши.

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Александра Вишнякова
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