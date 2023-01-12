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12 января, 16:01

Рада проголосовала за выход Украины из ещё двух соглашений со странами СНГ

Верховная рада Украины проголосовала за выход из ещё двух соглашений со странами СНГ. Первый — документ о порядке разрешения споров, связанных с хоздеятельностью, от 1992 года. Второй — Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для принудительного лечения от 1997 года. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Украина выходит из очередных соглашений со странами СНГ", написал он в телеграм-канале.

Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"

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А ранее киевские власти расторгли соглашение между Украиной и РФ о совместном использовании и охране пограничных водных объектов от 19 октября 1992 года.

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ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова

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