Рада проголосовала за выход Украины из ещё двух соглашений со странами СНГ
Верховная рада Украины проголосовала за выход из ещё двух соглашений со странами СНГ. Первый — документ о порядке разрешения споров, связанных с хоздеятельностью, от 1992 года. Второй — Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для принудительного лечения от 1997 года. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"Украина выходит из очередных соглашений со странами СНГ", — написал он в телеграм-канале.
А ранее киевские власти расторгли соглашение между Украиной и РФ о совместном использовании и охране пограничных водных объектов от 19 октября 1992 года.
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ТАСС / Zuma