Рада проголосовала за выход Украины из ещё двух соглашений со странами СНГ

Верховная рада Украины проголосовала за выход из ещё двух соглашений со странами СНГ. Первый — документ о порядке разрешения споров, связанных с хоздеятельностью, от 1992 года. Второй — Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для принудительного лечения от 1997 года. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.