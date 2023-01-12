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12 января, 15:39

Принц Гарри рассказал, что Карл III одержим плюшевым медведем

Король Великобритании Карл III не может жить без любимого плюшевого медвежонка. О необычной одержимости монарха рассказал его сын принц Гарри в мемуарах "Запасной", пишет New York Post.

"Мишка везде ходил с папой. Это была жалкая игрушка со сломанными руками и болтающимися нитками, с дырками, заплатками тут и там", — отметил герцог Сассекский.

По словам принца, вид игрушки был похож на то, как мог бы выглядеть король "после того, как хулиганы разобрались с ним" в школе-интернате Итон. Ранее же биограф Кристофер Андерсен в книге "Король: Жизнь Карла III" рассказал, что монарх до сих пор путешествует с медвежонком, который сохранился с детства, за ним ухаживает камердинер Майкл Фосетт.

"Каждый раз, когда плюшевого медведя нужно было залатать, можно было подумать, что это его собственному ребёнку делают серьёзную операцию", — пишет Фосетт.

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Ранее Лайф рассказывал, что принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III из-за скандальных мемуаров. Об этом сообщили СМИ, официального подтверждения данной информации пока нет.

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ТАСС / AP / Joe Giddens

Варвара Романова

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