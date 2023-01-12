Эрдоган рассчитывает переговорить с Путиным и Зеленским
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в четверг или пятницу. Об этом сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч телеканалу CNN Türk.
"Президент Эрдоган проведёт переговоры с Путиным и Зеленским сегодня или завтра для создания гуманитарного коридора между Россией и Украиной", — утверждает правозащитник.
Ранее сообщалось, что Турция надеется на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной для эвакуации детей, женщин и раненых. Этот вопрос, по данным турецкой стороны, мог бы быть решён во время предстоящей встречи омбудсменов Турции, России и Украины в Анкаре.
Напомним, что официальный представитель МИД Мария Захарова ранее выразила несогласие с позицией Анкары, поддержавшей "мирный план" Зеленского. Россия уже неоднократно сообщала о неприемлемости этого проекта, будучи убеждённой, что он вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине.
Getty Images / Mustafa Kamaci