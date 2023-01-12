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12 января, 15:36

Эрдоган рассчитывает переговорить с Путиным и Зеленским

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в четверг или пятницу. Об этом сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч телеканалу CNN Türk.

"Президент Эрдоган проведёт переговоры с Путиным и Зеленским сегодня или завтра для создания гуманитарного коридора между Россией и Украиной", утверждает правозащитник.

Ранее сообщалось, что Турция надеется на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной для эвакуации детей, женщин и раненых. Этот вопрос, по данным турецкой стороны, мог бы быть решён во время предстоящей встречи омбудсменов Турции, России и Украины в Анкаре.

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Напомним, что официальный представитель МИД Мария Захарова ранее выразила несогласие с позицией Анкары, поддержавшей "мирный план" Зеленского. Россия уже неоднократно сообщала о неприемлемости этого проекта, будучи убеждённой, что он вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Kamaci

Алексей Берковиц

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