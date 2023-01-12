Власти Ростова-на-Дону прокомментировали несбыточные "мечты" Киева по наступлению на город
Глава администрации Ростова-на-Дону назвал неосуществимыми планы Украины по наступлению на город
Украинское командование не скрывало намерений о наступлении на Ростов-на-Дону, однако российские военные не позволят этим планам осуществиться, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Хотеть не значит реализовать. Конечно, они хотели, они это и не скрывали. Но, я думаю, это невозможно", — сказал Логвиненко в беседе с журналистами.
А ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказывал, что ещё до начала российской спецоперации Киев вынашивал план удара по четырём крупным городам РФ — Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю. Эти планы Украины были сорваны благодаря своевременному началу СВО. Кроме того, по данным РИА "Новости", на брошенных украинских позициях ВСУ под Авдеевкой военные нашли карты с пометками как минимум полугодовой давности, свидетельствующие о планах украинского командования наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог.
ТАСС / Валерий Матыцин