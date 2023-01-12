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Опубликовано 12 января 2023, 15:15

Власти Ростова-на-Дону прокомментировали несбыточные "мечты" Киева по наступлению на город

Глава администрации Ростова-на-Дону назвал неосуществимыми планы Украины по наступлению на город

Украинское командование не скрывало намерений о наступлении на Ростов-на-Дону, однако российские военные не позволят этим планам осуществиться, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Хотеть не значит реализовать. Конечно, они хотели, они это и не скрывали. Но, я думаю, это невозможно", — сказал Логвиненко в беседе с журналистами.

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А ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказывал, что ещё до начала российской спецоперации Киев вынашивал план удара по четырём крупным городам РФ — Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю. Эти планы Украины были сорваны благодаря своевременному началу СВО. Кроме того, по данным РИА "Новости", на брошенных украинских позициях ВСУ под Авдеевкой военные нашли карты с пометками как минимум полугодовой давности, свидетельствующие о планах украинского командования наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Александра Вишнякова
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