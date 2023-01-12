Власти Ростова-на-Дону прокомментировали несбыточные "мечты" Киева по наступлению на город

Украинское командование не скрывало намерений о наступлении на Ростов-на-Дону, однако российские военные не позволят этим планам осуществиться, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Хотеть не значит реализовать. Конечно, они хотели, они это и не скрывали. Но, я думаю, это невозможно", — сказал Логвиненко в беседе с журналистами.