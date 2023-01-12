Депутат Госдумы России Адам Делимханов назвал недоумками сотрудников СБУ, которые предъявили ему заочное обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом он заявил в телеграм-канале.

"С иронией прочитал новость, что СБУ заочно предъявила мне обвинение по статьям о поддержке действий России. Эти недоумки до сих пор не поняли, что таким образом лишь больше подталкивают нас на усиленную работу на благо страны по защите интересов народа и Отечества!" — написал он.

По словам депутата, заявление СБУ говорит об эффективности и правильности действий РФ "в деле противостояния их сатанинской идеологии", а также защиты религии, традиций, обычаев и семейных ценностей россиян. Делимханов подчеркнул, что Киев издевался над жителями Донбасса на протяжении восьми лет, превратив их жизнь в ад. Сегодня Россия защищает мирных людей, "уничтожая приверженцев сатанизма".

"Представителям СБУ я могу сказать лишь одно: собака лает — караван идёт!" — добавил депутат.