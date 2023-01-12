Китайские учёные впервые клонировали коня для скачек, он уже готовится к Олимпиаде-2028
Китайские учёные впервые клонировали коня для скачек. Сейчас жеребёнку по кличке Чжуан Чжуан семь месяцев, планируется, что он будет участвовать в Олимпийских играх в 2028 году, сообщает РИА "Новости".
В Китае впервые клонировали коня для скачек. Видео © Telegram / РИА "Новости"
По данным агентства, клон был создан пекинской лабораторией Sinogene из клеток титулованного коня Урсуса, который в своё время был завезён в КНР из Германии. В компании, занимавшейся клонированием, пояснили, что характеристики жеребёнка те же, что у оригинала, однако будет зависеть от тренировок, какие спортивные результаты сможет показать скакун. Стоит отметить, что в настоящее время китайские специалисты уступают в плане выведения первоклассных пород лошадей, поскольку эти животные в основном используются в стране в качестве рабочей силы.
"Что касается лошадей высококлассных пород, которые используются в конном спорте, то они расцениваются как лошади для развлечения, база для их разведения очень слабая, в основном приходится их импортировать из других стран", — заявил сотрудник компании SinoGene.
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Ранее сообщалось о жительнице Сиэтла, которая отдала 50 тысяч долларов, чтобы клонировать любимого пуделя. Теперь у женщины живут три клона, но она не собирается останавливаться на достигнутом.
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Кадр из видео Telegram / РИА "Новости"