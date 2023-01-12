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12 января, 15:19

Врач рассказала, как правильно подготовиться к купанию в проруби

Терапевт Минина: Перед купанием в проруби в первую очередь надо пройти медосмотр

Для того чтобы купание в ледяной проруби прошло без негативных последствий для организма, нужно учесть несколько факторов. В первую очередь, как рассказала врач-терапевт Ольга Минина, нужно пройти медосмотр и выяснить, нет ли серьёзных заболеваний и других противопоказаний.

"Конечно, в момент обострений хронических и простудных заболеваний окунаться в прорубь тоже нельзя. И нельзя сидеть-сидеть дома или на работе за компьютером, а потом взять и побежать прыгать в прорубь", — сказала она в беседе с телеканалом "360".

По словам специалиста, окунание в прорубь может принести пользу. Такое закаливание укрепляет иммунитет, благодаря выбросу гормонов стресса. Также это благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Однако врач подчеркнула, что важна подготовка. Если противопоказаний для закаливания нет, то начинать подготавливать организм нужно с "прогулок" на балконе в лёгкой одежде, приёма холодных воздушных ванн. Затем уже можно переходить к обтиранию снегом, контрастному душу и холодным ваннам. Минина предупредила, что купание в проруби без тренировки может быть чревато спазмами артерий или другими острыми реакциями организма.

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Ранее СМИ писали о том, что фигурист Роман Костомаров незадолго до госпитализации заболел и якобы занимался самолечением: с температурой 38,4 градуса окунаясь в прорубь. Позже его отец опроверг эти сведения.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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