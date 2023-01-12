Врач рассказала, как правильно подготовиться к купанию в проруби

Для того чтобы купание в ледяной проруби прошло без негативных последствий для организма, нужно учесть несколько факторов. В первую очередь, как рассказала врач-терапевт Ольга Минина, нужно пройти медосмотр и выяснить, нет ли серьёзных заболеваний и других противопоказаний.

"Конечно, в момент обострений хронических и простудных заболеваний окунаться в прорубь тоже нельзя. И нельзя сидеть-сидеть дома или на работе за компьютером, а потом взять и побежать прыгать в прорубь", — сказала она в беседе с телеканалом "360".

По словам специалиста, окунание в прорубь может принести пользу. Такое закаливание укрепляет иммунитет, благодаря выбросу гормонов стресса. Также это благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.