Чиновнице из Рязани из-за хейта в Сети пришлось признаться, что она носит подделки

Председатель рязанской гордумы Татьяна Панфилова призналась, что носит подделку сапог известного бренда после того, как её раскритиковали в соцсетях за слишком дорогую обувь. Об этом сообщила журналистка Мария Ракчеева, которая и обратила внимание на "брендовые" вещи чиновницы.

Ботильоны французского модного дома Chloé. Фото © VK / Скриншот Марии Ракчеевой

На фотографиях, где Панфилова общается с жителями, у неё заметили сапоги, похожие на кожаные ботильоны от французского модного дома Chloé стоимостью 109 тысяч рублей. Ракчеева выразила своё недовольство и отметила, что в такой обуви неуместно позировать на убитых и обледенелых рязанских тротуарах, рядом с "очередным прорывом".

После публикации поста и критики со стороны жителей, чиновница позвонила журналистке и призналась, что это не оригинальные сапоги.

"Мне неудобно говорить, что я ношу подделки, но приходится", — цитирует Ракчеева Татьяну Панфилову.

Чиновница заверила, что её сапоги стоят 4,5 тысячи рублей. В качестве доказательства она даже прислала ссылку на аккаунт рязанского магазина с репликами, где указана стоимость обуви.