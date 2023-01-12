Чиновнице из Рязани из-за хейта в Сети пришлось признаться, что она носит подделки
Чиновницу из Рязани раскритиковали за дорогие сапоги, но она заявила, что это подделка
Чиновницу в Рязани раскритиковали за сапоги. Фото © VK / Мария Ракчеева
Председатель рязанской гордумы Татьяна Панфилова призналась, что носит подделку сапог известного бренда после того, как её раскритиковали в соцсетях за слишком дорогую обувь. Об этом сообщила журналистка Мария Ракчеева, которая и обратила внимание на "брендовые" вещи чиновницы.
Ботильоны французского модного дома Chloé. Фото © VK / Скриншот Марии Ракчеевой
На фотографиях, где Панфилова общается с жителями, у неё заметили сапоги, похожие на кожаные ботильоны от французского модного дома Chloé стоимостью 109 тысяч рублей. Ракчеева выразила своё недовольство и отметила, что в такой обуви неуместно позировать на убитых и обледенелых рязанских тротуарах, рядом с "очередным прорывом".
После публикации поста и критики со стороны жителей, чиновница позвонила журналистке и призналась, что это не оригинальные сапоги.
"Мне неудобно говорить, что я ношу подделки, но приходится", — цитирует Ракчеева Татьяну Панфилову.
Чиновница заверила, что её сапоги стоят 4,5 тысячи рублей. В качестве доказательства она даже прислала ссылку на аккаунт рязанского магазина с репликами, где указана стоимость обуви.
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