Жительницам Антальи ростом ниже 160 сантиметров запретили выходить из дома
Власти Антальи призвали женщин ниже 160 сантиметров не выходить из дома из-за урагана
Власти турецкой Антальи призвали представительниц женского пола ростом ниже 160 сантиметров не выходить на улицу из-за урагана, который бушует в регионе. Об этом сообщает издание Antalya Hakkinda.
Сильный шторм бушует второй день подряд в турецкой Анталье. Видео © Twitter / Venusyen / AntalyaHakkinda
В Анталье уже второй день бушует сильнейший шторм. Волны на пляжах поднимаются до пяти-шести метров, а порывы ветра местами достигают 60 километров в час. В регионе повалены деревья и повреждены десятки автомобилей. В связи с этим власти посчитали, что невысоких женщин может попросту снести.
А ранее Лайф сообщал о непогоде в Калифорнии, где около полумиллиона жителей остались без света. Американский президент Джо Байден уже объявил в штате режим ЧС и распорядился о федеральных мерах поддержки.
Flickr / Alena Tsvetkova