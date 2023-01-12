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12 января, 16:27

"Мой мозг взорван": Джулию Робертс шокировала её настоящая фамилия

ДНК-исследование определило другую фамилию у актрисы Джулии Робертс

Американская актриса Джулия Робертс приняла участие в проекте генетического исследования Ancestory's Finding Your Roots ("В поисках корней"). С помощью архивов ДНК-анализов выяснилось, что настоящая фамилия 55-летней знаменитости — Митчелл, сообщает The Daily Mail.

"Значит, мы Митчелл? Поистине, мой мозг теперь взорван. Это удивительно", — прокомментировала звезда фильма "Красотка" результаты ДНК-тестирования.

Анализы показали, что прапрабабушка актрисы Рода Саттл Робертс после смерти супруга Уиллиса встречалась с женатым мужчиной, от которого и родила прадеда Джулии. Так, исследование выявило генетическую связь голливудской актрисы с неким Генри Макдональдом Митчеллом – младшим. Однако сама актриса заявила, что предпочитает фамилию, под которой стала известна всему миру.

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А ранее голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала о неудачных попытках забеременеть. Кроме того, звезда "Друзей" назвала абсолютной ложью слухи о том, что экс-супруг Брэд Питт ушёл от неё к Анджелине Джоли якобы из-за того, что она не смогла родить от него ребёнка.

Обложка ©

Getty Images / Li Yang

Наталья Исакова

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