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12 января, 15:15

Нейросеть показала, как российские ТВ-шоу выглядели бы в стиле аниме, и вы просто обязаны это увидеть

Вы когда-нибудь задумывались, что если бы культовые российские телешоу придумали и сделали в Японии? AI-энтузиаст Александр Доброкотов ответил на этот вопрос с помощью нейросети nijijourney.

Детская развлекательная передача "Зов джунглей" с Сергеем Супоневым

Фото © Twitter / dobrokotov

Фото © Twitter / dobrokotov

Приключенческое телешоу "Форт Боярд" и актёр Андре Буше, известный под псевдонимом Паспарту

Фото © Twitter / dobrokotov

Фото © Twitter / dobrokotov

Интеллектуальная телевизионная игра "Что? Где? Когда?" и её участник Борис Бурда

Фото © Twitter / dobrokotov

Фото © Twitter / dobrokotov

Ток-шоу "Окна" с Дмитрием Нагиевым

Фото © Twitter / dobrokotov

Фото © Twitter / dobrokotov

Кулинарно-развлекательная программа "Смак" с Андреем Макаревичем*

Фото © Twitter / dobrokotov

Фото © Twitter / dobrokotov

Капитал-шоу "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем

Фото © Twitter / dobrokotov

Фото © Twitter / dobrokotov

Телевикторина "Своя игра" и её самый известный игрок, Анатолий Вассерман

Фото © Twitter / dobrokotov

Фото © Twitter / dobrokotov

Информационно-аналитическая телепрограмма "Намедни" с Леонидом Парфёновым

Фото © Twitter / dobrokotov

Фото © Twitter / dobrokotov

Интеллектуальное телешоу "Слабое звено" с Марией Киселёвой

Фото © Twitter / dobrokotov

Фото © Twitter / dobrokotov

Телевизионная интеллектуальная игра "Кто хочет стать миллионером" с Максимом Галкиным*

Фото © Twitter / dobrokotov

Фото © Twitter / dobrokotov

Это уже не первый раз, когда Александр использует AI-инструменты на канонических примерах российской поп-культуры. Остальные примеры можно посмотреть в его Twitter-аккаунте Dobrokotov и Telegram-канале Ai molodca.

10 примеров, как уморительно ошибается нейросеть, превращающая фото людей в аниме

10 примеров, как уморительно ошибается нейросеть, превращающая фото людей в аниме

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

Twitter / dobrokotov

Сергей Трофимов

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