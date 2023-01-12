Нейросеть показала, как российские ТВ-шоу выглядели бы в стиле аниме, и вы просто обязаны это увидеть
Вы когда-нибудь задумывались, что если бы культовые российские телешоу придумали и сделали в Японии? AI-энтузиаст Александр Доброкотов ответил на этот вопрос с помощью нейросети nijijourney.
Детская развлекательная передача "Зов джунглей" с Сергеем Супоневым
Приключенческое телешоу "Форт Боярд" и актёр Андре Буше, известный под псевдонимом Паспарту
Интеллектуальная телевизионная игра "Что? Где? Когда?" и её участник Борис Бурда
Ток-шоу "Окна" с Дмитрием Нагиевым
Кулинарно-развлекательная программа "Смак" с Андреем Макаревичем*
Капитал-шоу "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем
Телевикторина "Своя игра" и её самый известный игрок, Анатолий Вассерман
Информационно-аналитическая телепрограмма "Намедни" с Леонидом Парфёновым
Интеллектуальное телешоу "Слабое звено" с Марией Киселёвой
Телевизионная интеллектуальная игра "Кто хочет стать миллионером" с Максимом Галкиным*
Это уже не первый раз, когда Александр использует AI-инструменты на канонических примерах российской поп-культуры. Остальные примеры можно посмотреть в его Twitter-аккаунте Dobrokotov и Telegram-канале Ai molodca.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
Twitter / dobrokotov