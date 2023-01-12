10 историй, в которых каждый собачник себя узнает, а потом в жилах закипит кровь

"Пять утра. Просыпаюсь у друга, иду на балкон курить. Друг, с дивана: "Голову не высовывай, там соседка собакой срёт!" Слышу скулёж сверху, смотрю — женщина перевалила собаку жопой наружу, та скулит, но своё дело делает. Закончила, сверху голос как у ведущей "Спокойной ночи, малыши": "Покакала? Ну вот и хорошо! Иди кушай!" — Vipman84.

"Позади моего прежнего дома находится аллея, по которой гуляют дети на велосипедах и мамы с колясками. Ну и собак, конечно, выгуливают. Однажды я стал замечать, что на деревьях и кустиках тут и там повязаны полиэтиленовые пакетики. Спросил жену, что это и зачем? Оказалось, что одна из жительниц соседнего дома упорно развешивает такие пакетики для собачьего дерьма, когда гуляет с псом. И вы не поверите, но через какое-то время очень многие стали дерьмо за своими собаками убирать, многие стали такие пакеты с собой брать. Всё равно удобно — вдруг забыл пакет взять, а вот он на веточке висит прям здесь", — Пользователь Pikabu.

"Кажется , у всех собачников так⁠⁠", — olyajuly.

Фото © Pikabu / olyajuly

"На прогулке часто встречаю женщину с двумя метисами лабрадора. Каждый раз здоровается, можем о чём-то поговорить, короче, обычная встреча собачников. Недавно бодренько с утречка вывожу своего четвероногого друга и опять встречаю эту женщину с собаками, здрасте-здрасте, и она мне между делом говорит: "Ну что, вы сходили к пульмонологу?". Баааааааа!!!!! И тут словно тучи разошлись, изображение настроилось, резкость увеличилась, шакалы расшакалились, и оказалось... что передо мной стоит наш участковый педиатр. Мы к ней каждую неделю ходим, и я ни разу не связала, что это один и тот же человек. Стыдно", — CyberDoll89.

"Иду домой вечером, запарковав авто. А у нас на улице между домами одна полоса всегда занята припаркованными машинами. Передо мной идёт пара с собакой, и мужчина так важно рассуждает: "Вот, напарковали, нужно поставить знаки о запрете парковки, бла-бла, тогда будет порядок". Я ему говорю: "Мужчина, вот вас не смущает, что на газоне, на котором в данный момент срёт ваша собака и за которой вы убирать не собираетесь, вообще-то знаки о запрете выгула стоят? Начните с себя порядок наводить". И всё. Стоит молчит. А я дальше пошла", — MAMOHTECCA.

"Выходи к нам, поиграем⁠⁠", — Peca.

Фото © Pikabu / Peca

"Утро воскресенья, небольшой пустырь, на углу гуляет дама с лохматой собакой неопределённой породы. На противоположном углу пустыря появляется парочка — крепкий парень и симпатичная девушка. Собака срывается и с громким лаем бежит в их сторону. Парочка останавливается. Хозяйка начинает орать обычное: "Вы не волнуйтесь! Она не кусается! Она просто поиграть хочет! Джули, ко мне!.." и т.д. и т.п. Собака, от души облаяв парочку, возвращается к хозяйке. И тут... парень что-то шепчет девушке и после, приняв крайне озлобленный вид и закатывая рукава, целеустремлённо идёт в сторону дамы, что-то выкрикивая. Девушка же сквозь смех начинает кричать:"Вы не волнуйтесь! Он бить не будет! Он просто поиграть хочет! Данила, иди ко мне!.." и т.д. и т.п. Дама, вереща что-то про распустившуюся молодёжь, хватает собаку за ошейник и устремляется прочь. Парочка продолжает свой путь. Ничья", — DrZolberg.

"Выгуливаю утром своих двух собак, прохожу мимо школы, стоит девочка с рюкзаком размером как она сама + пакет в руке. Смотрит на меня такая, и дальше диалог: — А это обе собаки ваши? — Да. — А вы так любите такс? — Жена их очень любит. — То есть она любит, а выгуливаете вы? — Ага! — Ну, в принципе, логично... Всё-таки это у них где-то на уровне ДНК..." — DrZolberg.

Фото © Pikabu / TusyaZ

"Последнее время так много обсуждений собачьих фекалий. Я один из тех, кто не убирает за своим псом, но обычно гуляю с ним там, где люди не особо ходят. Сегодня от прочтений постов стало стыдно, и я начал носить с собой пакеты. Вот так иногда работает общественное осуждение", — Mainmen.