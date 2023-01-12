10 историй, в которых каждый собачник себя узнает, а потом в жилах закипит кровь
Собаки — друзья человека, это все знают. А ещё четвероногие — буквально пропуск в другой мир. Собрали 10 историй, которые убедят вас в этом.
"Пять утра.
Просыпаюсь у друга, иду на балкон курить.
Друг, с дивана: "Голову не высовывай, там соседка собакой срёт!"
Слышу скулёж сверху, смотрю — женщина перевалила собаку жопой наружу, та скулит, но своё дело делает.
Закончила, сверху голос как у ведущей "Спокойной ночи, малыши": "Покакала? Ну вот и хорошо! Иди кушай!" — Vipman84.
"Позади моего прежнего дома находится аллея, по которой гуляют дети на велосипедах и мамы с колясками. Ну и собак, конечно, выгуливают.
Однажды я стал замечать, что на деревьях и кустиках тут и там повязаны полиэтиленовые пакетики. Спросил жену, что это и зачем? Оказалось, что одна из жительниц соседнего дома упорно развешивает такие пакетики для собачьего дерьма, когда гуляет с псом.
И вы не поверите, но через какое-то время очень многие стали дерьмо за своими собаками убирать, многие стали такие пакеты с собой брать. Всё равно удобно — вдруг забыл пакет взять, а вот он на веточке висит прям здесь", — Пользователь Pikabu.
"Кажется , у всех собачников так", — olyajuly.
Фото © Pikabu / olyajuly
"На прогулке часто встречаю женщину с двумя метисами лабрадора. Каждый раз здоровается, можем о чём-то поговорить, короче, обычная встреча собачников. Недавно бодренько с утречка вывожу своего четвероногого друга и опять встречаю эту женщину с собаками, здрасте-здрасте, и она мне между делом говорит: "Ну что, вы сходили к пульмонологу?".
Баааааааа!!!!! И тут словно тучи разошлись, изображение настроилось, резкость увеличилась, шакалы расшакалились, и оказалось... что передо мной стоит наш участковый педиатр. Мы к ней каждую неделю ходим, и я ни разу не связала, что это один и тот же человек. Стыдно", — CyberDoll89.
"Иду домой вечером, запарковав авто. А у нас на улице между домами одна полоса всегда занята припаркованными машинами. Передо мной идёт пара с собакой, и мужчина так важно рассуждает: "Вот, напарковали, нужно поставить знаки о запрете парковки, бла-бла, тогда будет порядок". Я ему говорю: "Мужчина, вот вас не смущает, что на газоне, на котором в данный момент срёт ваша собака и за которой вы убирать не собираетесь, вообще-то знаки о запрете выгула стоят? Начните с себя порядок наводить". И всё. Стоит молчит. А я дальше пошла", — MAMOHTECCA.
"Выходи к нам, поиграем", — Peca.
Фото © Pikabu / Peca
"Утро воскресенья, небольшой пустырь, на углу гуляет дама с лохматой собакой неопределённой породы. На противоположном углу пустыря появляется парочка — крепкий парень и симпатичная девушка. Собака срывается и с громким лаем бежит в их сторону. Парочка останавливается. Хозяйка начинает орать обычное: "Вы не волнуйтесь! Она не кусается! Она просто поиграть хочет! Джули, ко мне!.." и т.д. и т.п. Собака, от души облаяв парочку, возвращается к хозяйке.
И тут... парень что-то шепчет девушке и после, приняв крайне озлобленный вид и закатывая рукава, целеустремлённо идёт в сторону дамы, что-то выкрикивая. Девушка же сквозь смех начинает кричать:"Вы не волнуйтесь! Он бить не будет! Он просто поиграть хочет! Данила, иди ко мне!.." и т.д. и т.п. Дама, вереща что-то про распустившуюся молодёжь, хватает собаку за ошейник и устремляется прочь. Парочка продолжает свой путь. Ничья", — DrZolberg.
"Выгуливаю утром своих двух собак, прохожу мимо школы, стоит девочка с рюкзаком размером как она сама + пакет в руке. Смотрит на меня такая, и дальше диалог:
— А это обе собаки ваши?
— Да.
— А вы так любите такс?
— Жена их очень любит.
— То есть она любит, а выгуливаете вы?
— Ага!
— Ну, в принципе, логично...
Всё-таки это у них где-то на уровне ДНК..." — DrZolberg.
Фото © Pikabu / TusyaZ
"Последнее время так много обсуждений собачьих фекалий. Я один из тех, кто не убирает за своим псом, но обычно гуляю с ним там, где люди не особо ходят. Сегодня от прочтений постов стало стыдно, и я начал носить с собой пакеты. Вот так иногда работает общественное осуждение", — Mainmen.
"До рассвета ещё пошёл в гараж за авто, дорога лежит через небольшой парк между домами. Иду и в сумерках вижу силуэт мужика, он наклоняется и что-то подбирает, подхожу ближе — так же что-то подобрал и в пакет [убрал]. Про себя думаю: ну всяко случается, а когда уже был совсем близко, оказалось, что довольно солидно одетый мужик выгуливал собачку мелкую, и, пока она бегала и делала свои дела, он ходил по площадке и собирал разбросанный мусор в пакет.
Моё почтение", — ImitatorSarkazma.
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