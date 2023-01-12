8 лайфхаков, как выбрать подарок для близкого человека на старый Новый год по соционике

Если одного Нового года вам показалось недостаточно, можно повторить празднование в ночь с 13 на 14 января, в старый Новый год. Это ещё один повод собраться всем вместе и обменяться подарками. Тем, кто устал ломать голову над идеями для презентов, эксперт в психологии Татьяна Lady-ta предлагает обратиться за помощью к соционике. Что подарить на старый Новый год? Подберите сюрпризы по типам личности тех людей, для кого они предназначены.

Для начала стоит уточнить, что же такое соционика. Это система, которая пытается объяснить, как работает психика людей в зависимости от типа личности — всего их 16. Узнать свой можно, например, с помощью тестов, распространённых в Сети. Кстати, все социотипы делятся на несколько групп, исходя из главенствующих функций, — логики, сенсорики, этики или интуиты. Что же дарить представителям разных типов личности?

Что подарить "чёрным этикам"?

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К ним относятся типы личности Гамлет и Гюго. Что подарить им на старый Новый год? Первый будет в восторге от эстампа, то есть гравюры. А вот второму по душе придётся сертификат в спа или на косметические процедуры.

Что подарить "белым этикам"?

Как рассказывает Татьяна, Достоевский оценит мини-технику, например наушники. А Драйзер будет рад чему побольше. Можно смело преподнести любую полезную бытовую технику.

Что подарить на старый Новый год "чёрным логикам"?

Среди "чёрных логиков" оказались социотипы под названиями Штирлиц и Джек Лондон. Прямо скажем, люди эти с предпринимательской жилкой. Первому на старый Новый год можно подарить настольную игру, а второму — сеанс массажа. Потому как Джек много работает и практически никогда не успевает отдохнуть и расслабиться.

Что подарить на старый Новый год "белым логикам"?

Робеспьеру очень понравится что-то яркое и необычное в подарок. Например, фейерверк. А вот представители социотипа Максим Горький не останутся равнодушными, если под ёлочкой найдут диски с песнями Цоя или другого исполнителя, работавшего в похожем жанре.

Подарки "чёрным сенсорикам"

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Человеку, кто по соционике оказался Наполеоном, точно понравится вещь, способная подчеркнуть его важность и, возможно, постоянную занятость. Представителю же типа Георгий Жуков можно в шутку подарить мягкую игрушку. Потому как строгость такой персоны — всего лишь маска.

Подарки "белым сенсорикам"

Дюма и Габен — самые заботливые, хозяйственные и внимательные к другим типы личностей. Дружить с такими людьми или состоять в отношениях — уже подарок. Порадовать их в праздник стоит чем-то особенным. Габену понравится что-то вкусное и сладкое, например сушёное манго. А вот Дюма точно скажет вам спасибо, если подготовите набор нестандартных приправ, вкусовых добавок или чая.

Что подарить "интуитам возможностей"?

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К "интуитам возможностей" относятся, пожалуй, самые творческие и креативные из представителей всей соционики. Гексли будет счастлив получить книгу по кулинарии, потому как его хобби — готовить и печь. А Дон Кихот ещё долго будет вспоминать вас, если преподнесёте энциклопедию или билет на посещение заумной выставки.

Что подарить "интуитам времени"?