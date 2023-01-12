Эти четыре имени носят мужчины, словно магнитом притягивающие ужасных женщин

В жизни каждого мужчины есть женщина, которую он никогда не забудет. Однако у носителей следующих имён таких мадам бывает несколько, если вообще не все повстречавшиеся на пути. Совпадение или судьба, определённые представители сильной половины человечества словно магнитом притягивают не лучших барышень. Стервы, истерички и охотницы за кошельками — все окажутся в жизни парней, кого назвали этими именами.

Всеволод

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И хотя на вид мужчина с этим именем может казаться суровым, в отношениях с дамой часто занимает позицию подчинённого. Это на работе Всеволод грозный начальник и авторитет, а вот дома — всего лишь вторая половинка своей ненаглядной. Сколько бы Сева ни пытался найти мягкую и нежную возлюбленную, словно магнитом тянет в свою сторону манипуляторш и контролёрш. Всеволод, конечно, любит супругу, но из-за её нрава постоянно оказывается в неприятных ситуациях. Об отношениях с такой требовательной личностью мужчина постоянно жалеет, но расторгнуть их не в состоянии из-за давления возлюбленной.

Мужчина Аристарх

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Тактичный и самодостаточный мужчина, кого назвали Аристархом, никогда не станет пользоваться прекрасными дамами ради самоутверждения. Но, словно по закону подлости, в отношениях практически всегда натыкается на не подходящих для него женщин. То есть изменниц. Проблема в том, что Аристарх привык доверять партнёршам, потому в слухи об изменах не верит, пока не убедится сам. Но и в этом случае велика вероятность, что мужчина простит мадам. Возможно, носителю этого имени стоит научиться не вестись на вечные обещания исправиться и слова "этого больше не повторится", а уходить от предательницы сразу.

Георгий

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Любитель острых ощущений Георгий подсознательно тянется к женщинам, которые наполнят его жизнь яркими эмоциями. Вот только зачастую выбирает в возлюбленные тех, кто оказывается вспыльчивой скандалисткой. В итоге обладатель имени Георгий будет несчастлив рядом с такими барышнями. Да, эмоции зашкаливают, но в основном негативные. Потому как его избранницы любят устраивать ссоры и выяснение отношений на ровном месте, чем выводят мужчину из себя. Как бы ни старался Гоша найти тихую гавань, снова и снова цепляется за тех девушек, кто, как говорится, выносит мозг.

Мужчина по имени Максим

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