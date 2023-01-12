Российский военный медик рассказал об издевательствах и побоях в украинском плену

Российские военные, попавшие в украинский плен, подвергались избиениям и издевательствам. Об этом заявил сержант-медик Даниил Пшеничный в интервью для проекта "Трибунал. Пытки российских военнопленных". Он попал в плен 2 марта 2022 года и остался жив лишь потому, что его вместе с сослуживцами решили обменять. Периодически пленных допрашивали.

"Конвоиры иной раз за незнание украинского языка, за отказ петь гимн и тому подобное могли чем-то приложить по голове. Но опять-таки из-за того, что голова была в мешке, чем они прикладывали, не могу сказать. Это была либо какая-то бутылка, наполненная камнями, либо осколок трубы", — заявил Пшеничный.

Мужчина рассказал, что для раненых российских бойцов украинцы создавали невыносимые условия. Так, он рассказал о двух военных, у одного из которых было ранено левое лёгкое, а у другого — раздроблены кости ног.