Российский военный медик рассказал об издевательствах и побоях в украинском плену
Российские военные, попавшие в украинский плен, подвергались избиениям и издевательствам. Об этом заявил сержант-медик Даниил Пшеничный в интервью для проекта "Трибунал. Пытки российских военнопленных". Он попал в плен 2 марта 2022 года и остался жив лишь потому, что его вместе с сослуживцами решили обменять. Периодически пленных допрашивали.
"Конвоиры иной раз за незнание украинского языка, за отказ петь гимн и тому подобное могли чем-то приложить по голове. Но опять-таки из-за того, что голова была в мешке, чем они прикладывали, не могу сказать. Это была либо какая-то бутылка, наполненная камнями, либо осколок трубы", — заявил Пшеничный.
Мужчина рассказал, что для раненых российских бойцов украинцы создавали невыносимые условия. Так, он рассказал о двух военных, у одного из которых было ранено левое лёгкое, а у другого — раздроблены кости ног.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил о новых фактах издевательств над российскими пленными на Украине. Следователи зафиксировали показания военных, которые недавно вернулись на родину. Один из них в результате постоянных избиений в украинском плену лишился верхних передних зубов.
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