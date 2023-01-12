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12 января, 16:39

Асад подтвердил, что Сирия поддерживает российскую спецоперацию

Президент Сирии Башар Асад в ходе переговоров в Дамаске со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым подтвердил поддержку спецоперации в Донбассе.

"Президент Асад подтвердил, что сейчас в мире ведётся усиленная политическая и информационная борьба, и её усиление требует большей стабильности и чёткости в политической позиции, отметив позицию Сирии в поддержку российской спецоперации в Донбассе", — говорится в сообщении офиса Асада.

Лаврентьев в свою очередь отметил "конструктивную позицию Сирии" с момента начала СВО.

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А ранее Башар Асад заявлял, что действия России сегодня способствуют восстановлению международного баланса, который в первую очередь отражается на небольших государствах. Он объяснил, что Дамаск рассматривает Москву с двух точек зрения. С одной стороны, как союзника: её победа и укрепление позиции на мировой арене выгодны Сирии. В то же время Россия уравнивает силы стран, что тоже положительно сказывается на республике.

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ТАСС / Алексей Дружинин

Александра Вишнякова

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