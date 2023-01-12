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12 января, 16:46

Президент Литвы рассказал о надеждах Киева на скорейшие переговоры по евроинтеграции

Президент Литвы Науседа: Украина в 2023 году ожидает начала переговоров по евроинтеграции

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе пресс-конференции заявил о надеждах Украины на переговоры по евроинтеграции в 2023 году. По его словам, киевский режим рассчитывает на соответствующий диалог после проведения саммита Евросовета в феврале.

"Украинское руководство и президент [Владимир Зеленский] очень заинтересованы в скорейшем принятии решений по интеграции в Евросоюз и ожидают, что переговоры о членстве начнутся в этом году", — отметил литовский лидер.

Сейчас, по его мнению, крайне важно не терять время как Киеву, так и ЕС. Вместе с тем Науседа выразил надежду, что на внеочередной встрече глав стран Евросовета, которая пройдёт 9–10 февраля, данной теме будет уделено должное внимание.

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А ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предрекла Украине долгую и трудную дорогу в ЕС. По её словам, украинцам предстоит пройти путь, полный трудностей, связанных со стандартами объединения.

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ТАСС / TOMS KALNINS

Наталья Исакова

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