Президент Литвы рассказал о надеждах Киева на скорейшие переговоры по евроинтеграции

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе пресс-конференции заявил о надеждах Украины на переговоры по евроинтеграции в 2023 году. По его словам, киевский режим рассчитывает на соответствующий диалог после проведения саммита Евросовета в феврале.

"Украинское руководство и президент [Владимир Зеленский] очень заинтересованы в скорейшем принятии решений по интеграции в Евросоюз и ожидают, что переговоры о членстве начнутся в этом году", — отметил литовский лидер.

Сейчас, по его мнению, крайне важно не терять время как Киеву, так и ЕС. Вместе с тем Науседа выразил надежду, что на внеочередной встрече глав стран Евросовета, которая пройдёт 9–10 февраля, данной теме будет уделено должное внимание.