Две пары занялись сексом на вечеринке на Даунинг-стрит накануне похорон принца Филиппа
ITV News: Помощники Джонсона занимались сексом во время вечеринки на Даунинг-стрит
Минимум две пары занялись сексом во время одной из скандальных вечеринок на Даунинг-стрит, которая состоялась в апреле 2021 года, накануне похорон принца Филиппа. Как пишут СМИ, сотрудники аппарата Бориса Джонсона, который на тот момент занимал пост премьер-министра, позволяли себе "ещё более развратное" поведение, чем было известно ранее. Об этом пишет The Times со ссылкой на подкаст The PartyGate: Inside Story телеканала ITV.
В одном из эпизодов подкаста утверждалось, что как минимум две пары помощников Джонсона вступали в интимные отношения во время вечеринки, которая продолжалась далеко за полночь. Многие свидетели видели, как одни любовники "щупали друг друга" и обнимались на кухне, а позже отправились в тёмную комнату, оттуда позже вышли "взволнованными". Другую пару заметили, когда они зашли в офис с выключенным светом.
Напомним, что в феврале британские СМИ опубликовали фото Бориса Джонсона со скандальных вечеринок в локдаун. И, несмотря на то, что премьер отрицал нарушение ковидных ограничений в 2020 году, он всё же заплатил выписанный ему штраф и извинился. А 23 мая появились новые фотографии Джонсона с вечеринки в разгар локдауна.
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