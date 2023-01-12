Две пары занялись сексом на вечеринке на Даунинг-стрит накануне похорон принца Филиппа

Минимум две пары занялись сексом во время одной из скандальных вечеринок на Даунинг-стрит, которая состоялась в апреле 2021 года, накануне похорон принца Филиппа. Как пишут СМИ, сотрудники аппарата Бориса Джонсона, который на тот момент занимал пост премьер-министра, позволяли себе "ещё более развратное" поведение, чем было известно ранее. Об этом пишет The Times со ссылкой на подкаст The PartyGate: Inside Story телеканала ITV.