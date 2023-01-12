Эксперт — о "мирном саммите": Очередная дипломатическая болтовня, не связанная с событиями

На Украине анонсировали "мирный саммит", который должен пройти в феврале в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, однако говорить о том, что мероприятие обязательно состоится, пока рано. Таким мнением с Лайфом поделился член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, отметив, что "встреча" может быть просто "дипломатической болтовнёй".

"На самом деле, для большинства экспертов пока что это просто возможность поговорить ещё раз о необходимости мирных инициатив на Украине. Но совершенно непонятно, на чём будет сделан акцент", — сказал он.

Эксперт считает, что Украина может использовать саммит, чтобы дать передышку войскам, накопить вооружения и пополнить личный состав, если ВС РФ к этому моменту захватят Артёмовск и разовьют наступление в Донбассе. Безпалько также предположил, что это может быть очередной "дипломатической болтовнёй", не связанной с событиями и призванной в очередной раз осудить Россию как "агрессора".

Ранее глава украинской дипмиссии в Турции Василий Боднар заявил о том, что 24 февраля 2023 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке может состояться "мирный саммит" по вопросу Украины.