Платье императрицы и ярко-розовый купальник: Россиянка Линникова затмила участниц на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"
Россиянка Линникова затмила участниц на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"
Россиянка Анна Линникова сегодня представляла нашу страну в полуфинале 71-го международного конкурса "Мисс Вселенная – 2022", который проходит в Новом Орлеане. Девушка прошла несколько испытаний, среди которых дефиле в купальнике и национальном костюме.
Россиянка представляет национальный костюм на конкурсе "Мисс Вселенная – 2022". Видео © Telegram / "Мисс Россия"
Во время выхода в бикини 22-летняя красотка надела ярко-розовый купальник с глубоким вырезом, а на плечи — прозрачную накидку. После Линникова предстала в наряде эпохи Романовых. Длинное красное бархатное платье отменно сидело на точёной фигуре модели, в целом образ выглядел поистине роскошно. Не менее прекрасный наряд россиянка выбрала для выхода в вечерних платьях. На сцене она предстала в обтягивающем платье красного цвета с открытыми плечами и асимметричной вставкой в районе декольте.
Наша красавица успела затмить остальных участниц конкурса, но о победе говорить пока рано. Тем не менее поклонники Линниковой в соцсетях уже называют её "богиней" конкурса.
Россиянка на бекстейдже во время дефиле в купальниках на полуфинале "Мисс Вселенная – 2022". Фото © Telegram / "Мисс Россия"
Ранее Линникова призналась, что на 100% готова представлять Россию на "Мисс Вселенная – 2022". Отметим, что последний этап конкурса пройдёт 14 января 2023 года в штате Луизиана.
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Кадр из видео Telegram / "Мисс Россия"