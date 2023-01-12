"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 января, 17:15

Платье императрицы и ярко-розовый купальник: Россиянка Линникова затмила участниц на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"

Россиянка Линникова затмила участниц на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"

Россиянка Анна Линникова сегодня представляла нашу страну в полуфинале 71-го международного конкурса "Мисс Вселенная – 2022", который проходит в Новом Орлеане. Девушка прошла несколько испытаний, среди которых дефиле в купальнике и национальном костюме.

Россиянка представляет национальный костюм на конкурсе "Мисс Вселенная – 2022". Видео © Telegram / "Мисс Россия"

Во время выхода в бикини 22-летняя красотка надела ярко-розовый купальник с глубоким вырезом, а на плечи — прозрачную накидку. После Линникова предстала в наряде эпохи Романовых. Длинное красное бархатное платье отменно сидело на точёной фигуре модели, в целом образ выглядел поистине роскошно. Не менее прекрасный наряд россиянка выбрала для выхода в вечерних платьях. На сцене она предстала в обтягивающем платье красного цвета с открытыми плечами и асимметричной вставкой в районе декольте.

Наша красавица успела затмить остальных участниц конкурса, но о победе говорить пока рано. Тем не менее поклонники Линниковой в соцсетях уже называют её "богиней" конкурса.

Россиянка на бекстейдже во время дефиле в купальниках на полуфинале "Мисс Вселенная – 2022". Фото © Telegram / "Мисс Россия"

Россиянка на бекстейдже во время дефиле в купальниках на полуфинале "Мисс Вселенная – 2022". Фото © Telegram / "Мисс Россия"

Как выглядит "мисс Россия – 2022": 10 фото прекрасной Анны Линниковой из Оренбурга

Как выглядит "мисс Россия – 2022": 10 фото прекрасной Анны Линниковой из Оренбурга

Ранее Линникова призналась, что на 100% готова представлять Россию на "Мисс Вселенная – 2022". Отметим, что последний этап конкурса пройдёт 14 января 2023 года в штате Луизиана.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / "Мисс Россия"

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров