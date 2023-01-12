Станцию имени Льва Толстого в метро Киева переименуют в "Площадь украинских героев"

В киевском метро изменят названия двух станций в рамках искоренения российского и советского наследия. Так, по итогам народного голосования станция "Площадь Льва Толстого" станет "Площадью украинских героев". Об этом сообщает издание "Страна.ua".

"В частности, киевляне поддержали переименование станции метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую", "Площади Льва Толстого" — в "Площадь украинских героев", — говорится в сообщении.

При этом будущая станция "Проспект Правды" получит название "Варшавская". Жители города также высказались за переименование проспекта Освободителей — он получит имя в честь украинского художника, автора первых почтовых марок Незалежной Георгия Нарбута. Такое решение одобрили 88% участников голосования. А 74% респондентов поддержали переименование улицы Льва Толстого в в честь Павла Скоропадского — гетмана Украинской державы, находившейся под протекторатом Германии в 1918 году.