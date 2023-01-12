"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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12 января, 18:09

Водитель трапа, протаранивший самолёт в Шереметьево, вышел из комы и сбежал из госпиталя

Водитель телескопического трапа, который накануне в состоянии наркотического опьянения протаранил самолёт в столичном аэропорту Шереметьево, вышел из комы и сбежал из госпиталя. Об этом Лайфу рассказал источник.

Мужчина так хотел на работу, что, как только очнулся, рванул в воздушную гавань. По нашим данным, на проходной он ломился в аэропорт без пропуска и хотел восстановиться в должности, но его там, мягко говоря, не ждали. О задержании виновника аварии официально пока не сообщается.

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Напомним, инцидент со столкновением произошёл 10 января. 34-летний сотрудник не справился с управлением телескопического трапа и протаранил самолёт, который готовился к вылету по маршруту Москва – Красноярск. В итоге лайнер получил незначительное "повреждение лакокрасочного покрытия двери", а машинист потерял сознание и впал в кому.

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LIFE

Наталья Исакова

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