В Великой Китайской стене обнаружено порядка 130 секретных проходов

Порядка 130 секретных проходов обнаружено в Великой Китайской стене, построенной во времена империи Мин (1368–1644). Для этого археологи из Тяньцзиньского университета провели съёмку древнего памятника с высоким разрешением, позволяющим распознавать детали, размер которых составляет около одного сантиметра, сообщает китайское издание "Синьхуа" .

Как удалось выяснить учёным, каждый секретный проход был спроектирован в соответствии с рельефом. Исследователи предполагают, что потайными дверями могли пользоваться разведчики, торговцы, а также кочевники. Примечательно, что некоторые проходы были значительно больше остальных, вероятнее всего, это делалось для того, чтобы через них могли проходить как минимум сразу две лошади. По словам археологов, данное открытие позволит лучше понять "полный и живой архитектурный механизм" памятника.