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12 января, 18:06

Госдеп США в курсе сообщений о депортации из РФ американца Дадли

Госдепартамент США в курсе сообщений о депортации из России американца Тейлора Дадли и считает своим главным приоритетом обеспечение безопасности соотечественников за рубежом. Об этом заявил ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы в курсе сообщений о том, что гражданин США был депортирован из России. У Госдепа, наших посольств и консульств за границей нет большего приоритета, чем безопасность граждан США", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, когда гражданина США депортируют из какой-либо страны, Госдеп может предоставить помощь, чтобы облегчить его возвращение на родину. При этом чиновник не стал давать дополнительных комментариев "из уважения к частной жизни".

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Напомним, в России освободили задержанного в 2022 году ветерана ВМС США Тэйлора Дадли. Его поймали при пересечении российско-польской границы.

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Jonathan Franks / CNN

Варвара Романова

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