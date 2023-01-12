Госдеп США в курсе сообщений о депортации из РФ американца Дадли

Госдепартамент США в курсе сообщений о депортации из России американца Тейлора Дадли и считает своим главным приоритетом обеспечение безопасности соотечественников за рубежом. Об этом заявил ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы в курсе сообщений о том, что гражданин США был депортирован из России. У Госдепа, наших посольств и консульств за границей нет большего приоритета, чем безопасность граждан США", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, когда гражданина США депортируют из какой-либо страны, Госдеп может предоставить помощь, чтобы облегчить его возвращение на родину. При этом чиновник не стал давать дополнительных комментариев "из уважения к частной жизни".