В Госдепе США объяснили причину усилившегося давления на Сербию и Косово
FT: Госдеп США оказывает давление на Сербию и Косово, чтобы избежать "метастазов насилия"
Представитель Госдепартамента США Дерек Шолле назвал причину усилившегося в последнее время давления Белого дома на Сербию и Косово. Его слова приводит издание Financial Times.
"Мы были обеспокоены тем, что насилие даст метастазы. Последнее, чего кто-либо хочет сейчас, — это кризис в этой части мира", — сказал сотрудник Госдепа в разговоре с журналистами.
Накануне Шолле был с рабочим визитом в Северной Македонии, где участвовал в ряде встреч за закрытыми дверями, а после посетил Приштину, где его приняла косовский лидер Вьоса Османи. Вместе с тем у Шолле запланирована встреча в Белграде.
Ранее стало известно, что миссия НАТО KFOR отказала Сербии во вводе силовиков в Косово и Метохию. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич, говоря о "тщательно составленном письме", которое ему прислала военная организация.
ТАСС / Владимир Машатин