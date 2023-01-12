В Госдепе США объяснили причину усилившегося давления на Сербию и Косово

Представитель Госдепартамента США Дерек Шолле назвал причину усилившегося в последнее время давления Белого дома на Сербию и Косово. Его слова приводит издание Financial Times.

"Мы были обеспокоены тем, что насилие даст метастазы. Последнее, чего кто-либо хочет сейчас, — это кризис в этой части мира", — сказал сотрудник Госдепа в разговоре с журналистами.

Накануне Шолле был с рабочим визитом в Северной Македонии, где участвовал в ряде встреч за закрытыми дверями, а после посетил Приштину, где его приняла косовский лидер Вьоса Османи. Вместе с тем у Шолле запланирована встреча в Белграде.