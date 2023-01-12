Попова: Субвариант коронавируса "кракен" не стал более тяжёлым или смертельным

Вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен" не стал более тяжёлым или смертельным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что сейчас можно ориентироваться пока только на данные учёных, исследователей, врачей из тех стран, где вирус развивается наиболее быстро.

"И эти данные говорят о том, что на клинические проявления эта мутация значимого влияния не оказала. То есть он не стал более тяжёлым или не стал более смертельным, это так", — сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".

Одновременно с этим "кракен", как и другие варианты омикрона, ведёт к "непростому заболеванию", которое осложняется ещё и длительными проявлениями, такими как лонгковид и постковид, указала глава Роспотребнадзора. При этом иммунитета, смодулированного при предыдущем заболевании ковидом или после вакцинации, может не хватить на борьбу с новыми субвариантами. Попова отметила, что "кракен" в данный момент в мировом масштабе не так сильно распространён.