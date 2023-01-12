Центр "Наследие" отправил в Донбасс более 130 тонн гумпомощи и 13 квадрокоптеров

Жители и военнослужащие из республик Донбасса получили более 130 тонн гуманитарной помощи через центр "Наследие". Это в том числе продукты, лекарства, тёплая одежда. Кроме того, организация в зону специальной военной операции отправила 13 квадрокоптеров, смартфонов и обвесов к ним.

"Среди получателей поддержки — военнослужащие мотострелковых дивизий и батальонов, осуществляющие свой долг по защите Донбасса", — говорится в сообщении организации.

Центр также проводит акцию "За Россию!", благодаря которой военнослужащие получают коробки детских писем, поделок, рисунков с благодарностью и тёплыми пожеланиями.

"Помощь мирному населению и военнослужащим Донбасса — наше общее дело. В тяжёлые времена перед угрозой националистов российский народ сплотился и поддерживает тех, кто находится на фронте, и тех, кто не принимает непосредственного участия в военных действиях, но переживает за свою Родину", — отметили в организации.