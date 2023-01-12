Центр "Наследие" отправил в Донбасс более 130 тонн гумпомощи и 13 квадрокоптеров
Жители и военнослужащие из республик Донбасса получили более 130 тонн гуманитарной помощи через центр "Наследие". Это в том числе продукты, лекарства, тёплая одежда. Кроме того, организация в зону специальной военной операции отправила 13 квадрокоптеров, смартфонов и обвесов к ним.
"Среди получателей поддержки — военнослужащие мотострелковых дивизий и батальонов, осуществляющие свой долг по защите Донбасса", — говорится в сообщении организации.
Центр также проводит акцию "За Россию!", благодаря которой военнослужащие получают коробки детских писем, поделок, рисунков с благодарностью и тёплыми пожеланиями.
"Помощь мирному населению и военнослужащим Донбасса — наше общее дело. В тяжёлые времена перед угрозой националистов российский народ сплотился и поддерживает тех, кто находится на фронте, и тех, кто не принимает непосредственного участия в военных действиях, но переживает за свою Родину", — отметили в организации.
Ранее Лайф писал, что центр "Наследие" направил военнослужащим Донбасса 15 тонн питьевой продукции. Организация объединяет неравнодушных людей, которые стараются оказывать посильную помощь по зову своего сердца.