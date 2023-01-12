Стало известно, почему олимпийская чемпионка Латынина попала в больницу

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина перенесла инфаркт. Это случилось перед Новым годом. Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"У неё был инфаркт дня за четыре до Нового года. Увезли на скорой помощи. Сейчас она в стабильном состоянии", — приводит ТАСС слова Родионенко.

В то же время директор Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич заявила, что у олимпийской чемпионки был микроинсульт.

"Про инфаркт мне ничего неизвестно. У неё был микроинсульт, её положили в клинику для дополнительного обследования", — сказала Коркич в интервью РИА "Новости".

По словам директора СШОР, Латыниной наняли сиделку, сейчас "она в целом чувствует себя хорошо".