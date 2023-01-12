Стало известно, почему олимпийская чемпионка Латынина попала в больницу
Тренер Родионенко: Валентина Латынина перенесла инфаркт
Лариса Латинина. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина перенесла инфаркт. Это случилось перед Новым годом. Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
"У неё был инфаркт дня за четыре до Нового года. Увезли на скорой помощи. Сейчас она в стабильном состоянии", — приводит ТАСС слова Родионенко.
В то же время директор Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич заявила, что у олимпийской чемпионки был микроинсульт.
"Про инфаркт мне ничего неизвестно. У неё был микроинсульт, её положили в клинику для дополнительного обследования", — сказала Коркич в интервью РИА "Новости".
По словам директора СШОР, Латыниной наняли сиделку, сейчас "она в целом чувствует себя хорошо".
Ларисе Латыниной 88 лет. Она является рекордсменкой по количеству завоёванных медалей на Олимпийских играх по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин. Кроме девяти золотых наград у неё пять серебряных, четыре бронзовые. Долгое время она была самой титулованной спортсменкой на планете. Лишь в 2012 году её рекорд смог побить американский пловец Майкл Фелпс.
Названа опасность "замиксованной" пневмонии, из-за которой попали в реанимацию Михалков и Костомаров
Ранее Лайф сообщал, что олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. По данным СМИ, в начале января Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха. Одно из выступлений — в канун Рождества в Ногинске — проходило на 25-градусном морозе. А режиссёр Никита Михалков был госпитализирован с гриппом, но позже у него подтвердились коронавирус и двусторонняя нижнедолевая пневмония.