Шольц оказался в "леопардовом" капкане из-за Польши

Канцлер Германии Олаф Шольц "попал в капкан" из-за заявления Польши о поставках танков "Леопард" Украине. У Берлина теперь нет повода отказаться от такого же шага. Об этом пишет Deutsche Welle.

Если Шольц откажет Польше в разрешении на поставки танков Leopard 2 Украине, то получит проблемы с союзниками по НАТО. А если уступит, "рассорится с собственной социал-демократической партией", заявил изданию экс-генерал НАТО Ханс-Лотар Домрёзе.

"Где тот рубеж, за которым НАТО рискует стать непосредственным участником войны в Украине?", — задаётся вопросом автор публикации.

По мнению Домрёзе, канцлер попал "в леопардовый капкан". Эксперты прогнозируют, что окончательное решение Берлина будет озвучено не позже 20 января на встрече контактной группы в "формате Рамштайн".