Шольц оказался в "леопардовом" капкане из-за Польши
DW: Шольц "попал в капкан" из-за вопроса о поставках танков "Леопард" Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц "попал в капкан" из-за заявления Польши о поставках танков "Леопард" Украине. У Берлина теперь нет повода отказаться от такого же шага. Об этом пишет Deutsche Welle.
Если Шольц откажет Польше в разрешении на поставки танков Leopard 2 Украине, то получит проблемы с союзниками по НАТО. А если уступит, "рассорится с собственной социал-демократической партией", заявил изданию экс-генерал НАТО Ханс-Лотар Домрёзе.
"Где тот рубеж, за которым НАТО рискует стать непосредственным участником войны в Украине?", — задаётся вопросом автор публикации.
По мнению Домрёзе, канцлер попал "в леопардовый капкан". Эксперты прогнозируют, что окончательное решение Берлина будет озвучено не позже 20 января на встрече контактной группы в "формате Рамштайн".
Накануне президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Киеву роту танков Leopard, заверив при этом, что поставки будут в рамках международной коалиции. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Леопарды" и Т-72 не смогут спасти распадающуюся на части Украину.
Как писал ранее Лайф, СМИ рассказали, на кого ориентируется Шольц в вопросе поставок танков Украине. Как считает Politico, его позиция зависит от американского президента Джо Байдена.
ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN