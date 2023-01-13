В Киеве анонсировали проект резолюции ООН по "трибуналу" против России

Власти Украины намерены подготовить проект резолюции Генассамблеи ООН по вопросу о создании специального трибунала против России. Об этом заявила первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

"Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году", — сказала она на заседании Совбеза ООН.

Джапарова уточнила, что власти Украины намерены вынести этот проект резолюции на голосование в Генассамблее в текущем году. Приоритетом же в Киеве считают проект резолюции, посвящённой так называемому "мирному плану" Зеленского.