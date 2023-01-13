В Киеве анонсировали проект резолюции ООН по "трибуналу" против России
Замглавы МИД Украины Джапарова анонсировала проект резолюции ООН по "трибуналу" против РФ
Власти Украины намерены подготовить проект резолюции Генассамблеи ООН по вопросу о создании специального трибунала против России. Об этом заявила первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
"Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году", — сказала она на заседании Совбеза ООН.
Джапарова уточнила, что власти Украины намерены вынести этот проект резолюции на голосование в Генассамблее в текущем году. Приоритетом же в Киеве считают проект резолюции, посвящённой так называемому "мирному плану" Зеленского.
Напомним, по словам главы МИД Турции, в этот "план Зеленского" входят 10 пунктов. Анкара его идеи поддерживает и рассчитывает отвечать за реализацию некоторых предложений.
UN Photo / Eskinder Debebe