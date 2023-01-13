Врач рассказала, от какого кофе человек может заснуть

"Есть люди, которые приходят в тонус после чашки кофе, у них превалирует влияние кофеина на организм. А есть люди, которые, наоборот, так расслабляются, что могут даже заснуть. У них превалирует влияние теобромина, который приводит человека в состояние покоя. Это тоже генетическая особенность, всё в руках генетики", — отметила Перевалова.

По словам специалиста, больше теобромина содержится в растворимом кофе, потому именно из-за него человек может начать хотеть спать сильнее, нежели от натурального, который будет давать бодрящий эффект. А вот возможная доза употребления кофе зависит от гена, который отвечает за усвоение кофеина. Если он активный, то человек может спокойно выпивать по три чашки в день. В обратном случае хватить может и одной чашечки, которую лучше выпить до 15:00. Большая доза может привести к тому, что человек не сможет долго заснуть и нарушит режим.