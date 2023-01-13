Казахстан поставит в Германию 300 тысяч тонн нефти

Минэнерго России подтвердило возможность транзита в первом квартале 2023 года 300 тысяч тонн нефти из Казахстана в Германию по системе нефтепроводов "Транснефти". Об этом сообщила пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл".

"Получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в I квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", — указывается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, соответствующее сообщение приводится в выписке утверждённого Минэнерго РФ графика транзита нефти стран СНГ через территорию России по системе нефтепроводов. Также сообщается, что этот транзит чёрного золота будет проводиться согласно соглашению между Астаной и Москвой от 7 июня 2002 года.