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13 января, 05:23

Казахстан поставит в Германию 300 тысяч тонн нефти

"Казтрансойл": Минэнерго РФ разрешило Казахстану транзит 300 тысяч тонн нефти в Германию

Минэнерго России подтвердило возможность транзита в первом квартале 2023 года 300 тысяч тонн нефти из Казахстана в Германию по системе нефтепроводов "Транснефти". Об этом сообщила пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл".

"Получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в I квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", — указывается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, соответствующее сообщение приводится в выписке утверждённого Минэнерго РФ графика транзита нефти стран СНГ через территорию России по системе нефтепроводов. Также сообщается, что этот транзит чёрного золота будет проводиться согласно соглашению между Астаной и Москвой от 7 июня 2002 года.

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Накануне стало известно о планах Казахстана поставить в ФРГ 20 тысяч тонн нефти в январе. Причём Москва не стала препятствовать Астане в этом решении.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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