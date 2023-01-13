В Петербурге "нежный" грабитель с "мушкетом" ограбил ювелирный магазин

В Санкт-Петербурге неизвестные в медицинских масках зашли в ювелирный магазин и совершили ограбление. Как рассказали Лайфу в местных правоохранительных органах, это случилось в салоне на Большой Московской. Примечательны два факта: чем угрожали преступники, а также как один из них отнёсся к продавщице.

Ограбление ювелирного магазина в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

Камера наблюдения запечатлела, как мужчины в тёмной одежде с капюшонами входят в магазин. Шапки у них надвинуты на глаза, лица закрыты обычными медицинскими масками.

Неизвестные разбивают витрины в ювелирном магазине. Фото © LIFE

Злоумышленники ограбили магазин, разбив витрины и забрав оттуда ювелирные изделия. Примечательно, что один из них не то удерживал, не то успокаивал продавщицу, которая замерла у прилавка. Пока одной рукой он нежно поглаживал её, в другой держал нечто похожее на старинный мушкет. Было ли это настоящим оружием, теперь предстоит выяснить следователям.