В Петербурге "нежный" грабитель с "мушкетом" ограбил ювелирный магазин
В Петербурге неизвестные ограбили ювелирный магазин, угрожая оружием
Грабитель с "мушкетом" в ювелирном магазине. Фото © LIFE
В Санкт-Петербурге неизвестные в медицинских масках зашли в ювелирный магазин и совершили ограбление. Как рассказали Лайфу в местных правоохранительных органах, это случилось в салоне на Большой Московской. Примечательны два факта: чем угрожали преступники, а также как один из них отнёсся к продавщице.
Ограбление ювелирного магазина в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE
Камера наблюдения запечатлела, как мужчины в тёмной одежде с капюшонами входят в магазин. Шапки у них надвинуты на глаза, лица закрыты обычными медицинскими масками.
Неизвестные разбивают витрины в ювелирном магазине. Фото © LIFE
Злоумышленники ограбили магазин, разбив витрины и забрав оттуда ювелирные изделия. Примечательно, что один из них не то удерживал, не то успокаивал продавщицу, которая замерла у прилавка. Пока одной рукой он нежно поглаживал её, в другой держал нечто похожее на старинный мушкет. Было ли это настоящим оружием, теперь предстоит выяснить следователям.
Как писал Лайф ранее, петербургская кассирша помогла слезами горю во время ограбления ломбарда. До этого мужчина угрожал сотруднице ручной гранатой.