"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 января, 05:00

В Петербурге "нежный" грабитель с "мушкетом" ограбил ювелирный магазин

В Петербурге неизвестные ограбили ювелирный магазин, угрожая оружием

<p>Грабитель с "мушкетом" в ювелирном магазине. Фото © LIFE</p>

Грабитель с "мушкетом" в ювелирном магазине. Фото © LIFE

В Санкт-Петербурге неизвестные в медицинских масках зашли в ювелирный магазин и совершили ограбление. Как рассказали Лайфу в местных правоохранительных органах, это случилось в салоне на Большой Московской. Примечательны два факта: чем угрожали преступники, а также как один из них отнёсся к продавщице.

Ограбление ювелирного магазина в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

Камера наблюдения запечатлела, как мужчины в тёмной одежде с капюшонами входят в магазин. Шапки у них надвинуты на глаза, лица закрыты обычными медицинскими масками.

Неизвестные разбивают витрины в ювелирном магазине. Фото © LIFE

Неизвестные разбивают витрины в ювелирном магазине. Фото © LIFE

Злоумышленники ограбили магазин, разбив витрины и забрав оттуда ювелирные изделия. Примечательно, что один из них не то удерживал, не то успокаивал продавщицу, которая замерла у прилавка. Пока одной рукой он нежно поглаживал её, в другой держал нечто похожее на старинный мушкет. Было ли это настоящим оружием, теперь предстоит выяснить следователям.

"Нежный" грабитель из Уфы признался в любви продавщицам цветочного и обчистил кассу

"Нежный" грабитель из Уфы признался в любви продавщицам цветочного и обчистил кассу

Как писал Лайф ранее, петербургская кассирша помогла слезами горю во время ограбления ломбарда. До этого мужчина угрожал сотруднице ручной гранатой.

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров