В Красноярском крае рабочие отравились газом, один погиб

В Красноярском крае один человек погиб, четверо пострадали в посёлке Раздолинске Мотыгинского района. Это рабочие, которые трудились у газогенераторной установки. Они отравились смесью газа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

"Это бригада, они всем составом находились на смене, погиб начальник участка, ответственный за безопасность работ. Он находился ближе всех к установке", — приводит РИА "Новости" его слова.

Как уточняет ТАСС, причиной стала разгерметизация газогенератора на предприятии группы "Магнезит". Там находится промышленный комплекс по добыче и производству огнеупорных материалов. По предварительной информации, работники находились у установки без средств индивидуальной защиты. Уже возбуждено уголовное дело, оно открыто по статье "Нарушение требования охраны труда".