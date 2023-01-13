Американская разведка насчитала 500 случаев встречи с НЛО

В США зафиксировано более 50 случаев встречи с неопознанными летательными объектами. Такие данные указаны в отчёте, опубликованном Офисом директора национальной разведки (ODNI). Первоначально в нём говорилось о 144 соответствующих обращениях, однако затем было получено ещё 247 сообщений. Ещё о 119 случаях стало известно после периода предварительной оценки. Общее число заявлений об НЛО на 30 августа 2022 года составило 510.

В ведомстве отметили, что количество обращений растёт, так как граждане начали лучше понимать, какие угрозы могут представлять НЛО для полётов.

"Мы всерьёз относимся к сообщениям о появлениях [НЛО] в нашем космосе, на суше, в море или воздушном пространстве и изучаем каждое", — сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По данным ODNI, больше всего сообщений об НЛО поступило от пилотов ВМС и ВВС США, а также операторов, которым довелось лично наблюдать за появлением неопознанных объектов. При этом не было зафиксировано ни одного столкновения американских самолётов с НЛО.