Российские учёные начали готовить ответ "кракену"

Российские учёные приступили к разработке вакцины, которая будет защищать от новых штаммов коронавируса, в том числе от "кракена". Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В этом учреждении и запущена такая работа.

Гинцбург дополнительного уточнил, что эту вакцину можно будет задействовать против вариантов коронавируса с буквой Х - XBB и XBВ.1.5, то есть и против "кракена". Глава центра признался, что пока не знает, как быстро этот штамм будет распространяться.