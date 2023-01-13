Российские учёные начали готовить ответ "кракену"
Гинцбург: Начата разработка вакцины от новых штаммов ковида, в том числе "кракена"
Российские учёные приступили к разработке вакцины, которая будет защищать от новых штаммов коронавируса, в том числе от "кракена". Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В этом учреждении и запущена такая работа.
"Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать", — приводит РИА "Новости" слова учёного.
Гинцбург дополнительного уточнил, что эту вакцину можно будет задействовать против вариантов коронавируса с буквой Х - XBB и XBВ.1.5, то есть и против "кракена". Глава центра признался, что пока не знает, как быстро этот штамм будет распространяться.
"Но вакцину надо делать быстро", — заключил Гинцбург.
Напомним, 12 января, в России выявили первый случай заражения "кракеном". Заболевшая не была вакцинирована и перед заболеванием не выезжала за границу. Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничения из-за выявления нового штамма в стране.
Агентство "Москва"