"Я бы не справилась": Вышедшая в полуфинал "Мисс Вселенная" россиянка обратилась к фанатам
Анна Линникова поблагодарила подписчиков за поддержку во время конкурса "Мисс Вселенная"
Россиянка Анна Линникова, вышедшая в полуфинал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", обратилась к подписчикам в соцсетях. Она поблагодарила их за поддержку и призналась, что без неё бы не справилась.
Участница конкурса "Мисс Вселенная" Анна Линникова обратилась к болельщикам. Видео © @anna_linnikova
"Спасибо вам большое, без вас бы я не справилась. Вы придаёте мне столько сил и мотивации. Вы правда все абсолютно чудесные", — сказала Линникова.
Россиянка пожелала всем добра и мира в сердце. Она уточнила, что обращается к каждому, кто пишет ей позитивные письма и комментарии.
Платье императрицы и ярко-розовый купальник: Россиянка Линникова затмила участниц на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"
Ранее Лайф писал, что "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная". Анна рассчитывает победить. По мнению девушки, ей в этом поможет сила духа.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova