"Я бы не справилась": Вышедшая в полуфинал "Мисс Вселенная" россиянка обратилась к фанатам

Россиянка Анна Линникова, вышедшая в полуфинал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", обратилась к подписчикам в соцсетях. Она поблагодарила их за поддержку и призналась, что без неё бы не справилась.

Участница конкурса "Мисс Вселенная" Анна Линникова обратилась к болельщикам. Видео © @anna_linnikova

"Спасибо вам большое, без вас бы я не справилась. Вы придаёте мне столько сил и мотивации. Вы правда все абсолютно чудесные", — сказала Линникова.

Россиянка пожелала всем добра и мира в сердце. Она уточнила, что обращается к каждому, кто пишет ей позитивные письма и комментарии.