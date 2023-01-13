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13 января, 03:02

"Я бы не справилась": Вышедшая в полуфинал "Мисс Вселенная" россиянка обратилась к фанатам

Анна Линникова поблагодарила подписчиков за поддержку во время конкурса "Мисс Вселенная"

Россиянка Анна Линникова, вышедшая в полуфинал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", обратилась к подписчикам в соцсетях. Она поблагодарила их за поддержку и призналась, что без неё бы не справилась.

Участница конкурса "Мисс Вселенная" Анна Линникова обратилась к болельщикам. Видео © @anna_linnikova

"Спасибо вам большое, без вас бы я не справилась. Вы придаёте мне столько сил и мотивации. Вы правда все абсолютно чудесные", — сказала Линникова.

Россиянка пожелала всем добра и мира в сердце. Она уточнила, что обращается к каждому, кто пишет ей позитивные письма и комментарии.

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Ранее Лайф писал, что "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная". Анна рассчитывает победить. По мнению девушки, ей в этом поможет сила духа.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova

Арина Родионова

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