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13 января, 02:58

"По ошибке выпустят ракету": В Оклахоме выступили против обучения там военных ВСУ

Сенатор Дам потребовал не пускать в Оклахому военных ВСУ для обучения работе на Patriot

Сенатор-республиканец из штата Оклахома Натан Дам категорично выступил против обучения военнослужащих Вооружённых сил Украины на территории штата. Предполагалось, что именно там они будут проходить курсы по работе с системами ПВО Patriot. Дам заявил, что подал соответствующую резолюцию SCR2, чтобы отказать иностранным солдатам в визите.

"Пентагон планирует отправить украинских военнослужащих в Оклахому для обучения работе с американскими ракетными системами. Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны", — подчеркнул Дам в соцсети Twitter.

Он также попросил всех согласных с мыслью, что конфликт на Украине не имеет к США отношения, сделать об этом пост. Политик подчеркнул, что иностранным военным не место в Оклахоме.

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Ранее в Пентагоне озвучили намерение со следующей недели начать обучение бойцов ВСУ обращению с ПВО Patriot. По словам представителя военного ведомства Патрика Райдера, подготовительные мероприятия будут устроены на базе Форт Силл.

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Twitter / @NathanDahm

Анатолий Симоненко

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