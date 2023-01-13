В США раскрыли причину масштабного сбоя в системе управления полётами
FAA: Причиной сбоя в системе авиауправления США стал человеческий фактор
Причиной масштабного сбоя в американской системе авиасообщения стал человеческий фактор. Об этом сообщило американское Федеральное авиационное управление (FAA). Согласно предварительным выводам ведомства, файл в базе данных оказался повреждён по вине сотрудников.
"Было установлено, что файл с данными был повреждён сотрудниками, которые не выполнили необходимые процедуры", — отмечает регулятор.
В данный момент, как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, система функционирует надлежащим образом.
Напомним, масштабный сбой парализовал работу пилотов в США 11 января. Вылеты всех внутренних рейсов были приостановлены). Запрет был постепенно снят. Изначально было заявлено, что причина сбоя заключалась в повреждённом файле. Признаков кибератаки авиационные власти США изначально не видели.
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