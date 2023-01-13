В США раскрыли причину масштабного сбоя в системе управления полётами

Причиной масштабного сбоя в американской системе авиасообщения стал человеческий фактор. Об этом сообщило американское Федеральное авиационное управление (FAA). Согласно предварительным выводам ведомства, файл в базе данных оказался повреждён по вине сотрудников.

"Было установлено, что файл с данными был повреждён сотрудниками, которые не выполнили необходимые процедуры", — отмечает регулятор.