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13 января, 02:37

В США раскрыли причину масштабного сбоя в системе управления полётами

FAA: Причиной сбоя в системе авиауправления США стал человеческий фактор

Причиной масштабного сбоя в американской системе авиасообщения стал человеческий фактор. Об этом сообщило американское Федеральное авиационное управление (FAA). Согласно предварительным выводам ведомства, файл в базе данных оказался повреждён по вине сотрудников.

"Было установлено, что файл с данными был повреждён сотрудниками, которые не выполнили необходимые процедуры", — отмечает регулятор.

В данный момент, как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, система функционирует надлежащим образом.

Россия помогла иностранным самолётам во время сбоя в системе авиауправления США

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Напомним, масштабный сбой парализовал работу пилотов в США 11 января. Вылеты всех внутренних рейсов были приостановлены). Запрет был постепенно снят. Изначально было заявлено, что причина сбоя заключалась в повреждённом файле. Признаков кибератаки авиационные власти США изначально не видели.

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Freepik

Арина Родионова

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