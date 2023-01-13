Джонсона заподозрили в желании подложить свинью Сунаку за счёт Зеленского

В ближайшее время экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет посетить Украину для встречи с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Об это пишет газета The Guardian и, ссылаясь на высокопоставленных членов правящей Консервативной партии, отмечает, что такой шаг политика подорвать авторитет нынешнего главы британского правительства Риши Сунака.

"Конфликт далёк от завершения. Борису не следует давать каких-либо поводов сомневаться в том, что он полностью поддерживает Даунинг-стрит, 10, а его визит не должен создавать помех для сигналов, которые передаются по официальным каналам связи между Лондоном и Киевом", — заявил изданию председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента консерватор Тобиас Эллвуд.

Собеседники издания рассказали, что Джонсон планом посетить Киев поделился с несколькими друзьями. И произойти это должно в ближайшие месяцы. Источники на Украине планы подтвердили, но не смогли ничего сказать, о каких сроках идёт речь. Официальный же представитель Джонсона от комментариев отказался.

Борис Джонсон посещал Киев три раза, в последний — ещё в должности премьера. Как считает один из собеседников издания, он изображает одного из главных союзников Украины в мире и грезит вернуться к власти, как его кумир Уинстон Черчилль. Тот в 1945-м году, когда тори уступили лейбористам, лишился кресла, а через 6 лет вернулся к должности. Нынешний экс-премьер пользуется поддержкой своих однопартийцев, несмотря на скандальную отставку, а также популярен среди жителей Украины.