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13 января, 01:51

Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в больнице

Дочь Элвиса Пресли 54-летняя Лиза Мари скончалась в больнице

<p>Лиза Мари Пресли. Фото © <a href="https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/1900788/f9d162e8-b6dd-4d02-8d25-940a1cf8386d/orig" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk</a></p>

Лиза Мари Пресли. Фото © kinopoisk

Единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари скончалась в больнице. Ей было 54 года. За несколько часов до этого у неё случился сердечный приступ и её госпитализировали.

"С тяжёлым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас", — цитирует "Ассошиэйтед Пресс" Присциллу Пресли, мать Лизы Мари.

За несколько часов до этого, пишет издание, мать Лизы Мари сделала объявление, что дочь увезли в больницу. А двумя днями ранее они вдвоём посещали церемонию награждения "Золотой глобус". О месте и дате прощания пока не сообщается.

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Лиза Мари Пресли, как и отец, посвятила себя музыкальной карьере, хоть и не добилась в этом деле таких высот. Она выпустила три альбома: To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) и Storm & Grace (2012). А ещё певица курировала благотворительный фонд Элвиса Пресли.

Лайф писал, что у 54-летней Лизы Мари остановилось сердце, но медикам тогда удалось его перезапустить. Дочери знаменитости сделали непрямой массаж сердца и прибегли к адреналину.

Арина Родионова

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