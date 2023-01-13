Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в больнице

Единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари скончалась в больнице. Ей было 54 года. За несколько часов до этого у неё случился сердечный приступ и её госпитализировали.

"С тяжёлым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас", — цитирует "Ассошиэйтед Пресс" Присциллу Пресли, мать Лизы Мари.

За несколько часов до этого, пишет издание, мать Лизы Мари сделала объявление, что дочь увезли в больницу. А двумя днями ранее они вдвоём посещали церемонию награждения "Золотой глобус". О месте и дате прощания пока не сообщается.

Лиза Мари Пресли, как и отец, посвятила себя музыкальной карьере, хоть и не добилась в этом деле таких высот. Она выпустила три альбома: To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) и Storm & Grace (2012). А ещё певица курировала благотворительный фонд Элвиса Пресли.