Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в больнице
Дочь Элвиса Пресли 54-летняя Лиза Мари скончалась в больнице
Лиза Мари Пресли. Фото © kinopoisk
Единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари скончалась в больнице. Ей было 54 года. За несколько часов до этого у неё случился сердечный приступ и её госпитализировали.
"С тяжёлым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас", — цитирует "Ассошиэйтед Пресс" Присциллу Пресли, мать Лизы Мари.
За несколько часов до этого, пишет издание, мать Лизы Мари сделала объявление, что дочь увезли в больницу. А двумя днями ранее они вдвоём посещали церемонию награждения "Золотой глобус". О месте и дате прощания пока не сообщается.
Лиза Мари Пресли, как и отец, посвятила себя музыкальной карьере, хоть и не добилась в этом деле таких высот. Она выпустила три альбома: To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) и Storm & Grace (2012). А ещё певица курировала благотворительный фонд Элвиса Пресли.
Лайф писал, что у 54-летней Лизы Мари остановилось сердце, но медикам тогда удалось его перезапустить. Дочери знаменитости сделали непрямой массаж сердца и прибегли к адреналину.