В США замедлилась инфляция
Годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6,5 процента
Инфляция в США замедлила темпы. Так, по результатам декабря 2022 года она составила 6,5 процента в годовом выражении по сравнению с 7,1 процента в ноябре. Об этом заявили в Минтруде Соединённых Штатов.
По сообщению ведомства, за последние годы ниже уровень был только в октябре 2021-го: тогда инфляция составила 6,2%. В месячном же выражении в декабре 2022 года цены в Америке снизились на 0,1%. Базовая инфляция замедлилась в последний месяц года до 5,6% без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей. Если считать в месячном выражении, то она ускорилась до 0,3%. В ноябре этот показатель составил 0,2%.
Обнародование этих данных повлияло на американские фондовые индексы. Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 перешли к снижению. К тому же упал курс доллара к евро и иене.
Как писал ранее Лайф, экономист Ракша заявил что курс доллара в 2023 году не выйдет за рамки 85–90 рублей. Его уровень будет зависеть от дефицита российского бюджета и ситуации на нефтяном рынке.
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